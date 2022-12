Le Secrétaire Blinken et le Président de l’UA, Macky Sall Le Secrétaire Blinken et le Président sénégalais et Président de l'UA, Macky Sall avant leur réunion

Remarque

Antony J. Blinken, Secrétaire d’État

Centre des Congrès Walter E. Washington

Washington, D. C.

13 Décembre 2022

LE SECRÉTAIRE BLINKEN: C’est un grand plaisir d’accueillir vraiment un ami proche et partenaire des États-Unis, le président du Sénégal Macky Sall. Monsieur le Président, vous avez eu la gentillesse de m’accueillir à Dakar en novembre dernier. C’est un plaisir de pouvoir vous rendre la pareille et de vous avoir ici cette semaine à Washington.

Et le Sénégal a travaillé très étroitement avec nous pour assurer le succès de ce sommet. Nous en sommes reconnaissants. Je tiens vraiment à féliciter votre leadership à la fois au Sénégal lui-même, mais aussi à la direction de l’Union africaine en tant que président de ce qui a été une année très difficile. Mais je pense que le leadership dont vous avez fait preuve pour faire face à tout, de la COVID à l’insécurité alimentaire, a été important et a apporté des contributions significatives pour aider à surmonter ces deux défis.

Le Sénégal est un partenaire très fort avec nous sur la coopération en matière de sécurité, sur la construction de la prospérité économique, sur la crise climatique, sur toute une série de problèmes régionaux. Et donc, Monsieur le Président, aujourd’hui, merci d’avoir pris le temps. C’est très bien de continuer la conversation et le partenariat que nous avons entre nous. Accueillir.

LE PRÉSIDENT SALL: (Par interprète) Merci beaucoup, honorable Secrétaire Blinken, mon cher Antony. C’est un plaisir pour moi de vous revoir. Et surtout, permettez-moi de féliciter le Président Biden pour la deuxième édition du Sommet des dirigeants USA-Afrique afin de jeter des ponts entre l’Afrique et les États-Unis d’Amérique.

Je voudrais vraiment saluer l’excellent niveau de coopération bilatérale entre nos deux pays-exceptionnel, devrais – je dire, à tous les niveaux – et également saluer le leadership des États-Unis sur les grandes questions de l’heure au niveau mondial-la paix et la sécurité et le rôle des États-Unis dans la lutte contre la pandémie et les défis émergents auxquels nous sommes confrontés, et également saluer la coopération en particulier à travers le MCC, Millennium Challenge Corporation. Le Sénégal a signé un deuxième pacte, et nous nous concentrons actuellement sur le secteur de l’énergie afin de supprimer les goulots d’étranglement (inaudibles) à la croissance, lutter contre la pauvreté, en particulier assurer l’accès universel et réformer le secteur de l’électricité.

Mais nous sommes également venus ici pour construire et prendre un nouveau départ avec les États-Unis sur la question de la sécurité alimentaire. Pour l’Afrique, suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine, nous avons vu à quel point l’Afrique était vulnérable. Ce qui est en jeu pour nous aujourd’hui, c’est d’avoir accès au marché des céréales, au marché des engrais. Je ne doute pas que les États-Unis seront en mesure de nous aider à accéder au marché à des conditions qui sont des conditions de marché, c’est-à-dire des prix équitables.

Cela aidera non seulement l’Afrique, mais au-delà de l’accès aux céréales et aux engrais, nous devons également construire une nouvelle agriculture, une nouvelle agriculture africaine résiliente et basée sur la technologie, la technologie d’irrigation, l’investissement. Et sur toutes ces questions, nous avons prévu d’avoir une discussion approfondie avec nos homologues américains.

J’ai déjà vu le projet de déclaration (inaudible) pour ce sommet, qui est très encourageant pour l’avenir, et nous l’appuyons pleinement. Et nous aimerions également saluer la position historique du président Biden, et je pense qu’il le confirmera en ce qui concerne l’octroi à l’Union africaine d’une place au G20. Et je pense que cela contribuera à renforcer la coopération avec l’Afrique de manière plus dynamique. Pour le reste des problèmes, nous pourrons probablement les résoudre demain et examiner de plus près les défis à venir.

Merci beaucoup de nous accueillir.

