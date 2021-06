Le roi Mohammed VI, personnalité de la semaine selon le quotidien hollandais NRC Handelsblad.

Le roi Mohammed VI a ordonné aux acteurs locaux du transport aérien et maritime de «pratiquer des prix abordables» pour les expatriés marocains. NRC Handelsblad, le quatrième quotidien des Pays-Bas, considéré comme non partisan, salue la décision royale et le caractère probant des dernières annonces du roi Mohammed VI.

«Pour permettre à des millions de Marocains à travers le monde de revoir leurs familles, le roi a demandé aux transporteurs aériens et aux compagnies de ferry de baisser des prix qui montaient en flèche. C’était bien venu. Le prix des billets d’avion a fortement chuté, passant d’un millier d’euros à 100 et 150 euros. Résultat : de longues files d’attente pour les agences de voyages et 120 000 réservations en 24h chez Royal Air Maroc» salue NRC Handelsblad qui consacre le roi Mohammed VI personnalité de la semaine.

Le Maroc a lancé un plan de transit estival d’envergure de sa diaspora, avec un dispositif assorti de rabais sur les liaisons aériennes et des compensations sur les liaisons maritimes afin d’amortir la différence de coût pour les voyageurs. Les autorités ont précisé dans l’immédiat les modalités exactes de ces retours de l’étranger en instaurant un mécanisme mis en application et qui prend en considération toutes les contingences.

Selon RAM, plus de trois millions de sièges seront dédiés entre le 15 juin et 15 septembre et 600 000 affrètements sont prévus. Des lignes supplémentaires ont été déjà annoncées à la suite de la forte demande. Les tarifs vont de 150 euros pour une personne à moins de 99 euros pour une famille de quatre personnes pour la zone Europe à 600 euros pour la zone Amérique.

Maghress avec Barlamane