Le roi Mohammed VI demande un soutien clair aux alliés du Maroc.

Samedi soir, le roi Mohammed VI a exhorté les pays partenaires du Maroc à « clarifier » leur position sur le territoire contesté du Sahara occidental et à le soutenir « sans équivoque ».

« Je veux faire passer un message clair à tous : la question du Sahara est un prisme à travers lequel le Maroc envisage son environnement international », a déclaré le roi dans une allocution radiophonique et télévisée à l’occasion de la soi-disant « fête révolutionnaire », célébrant l’Événement historique qui symbolise le lien entre le monarque et ses sujets.

« C’est aussi une mesure simple et claire de la sincérité de l’amitié et de l’efficacité du partenariat établi », a-t-il souligné.

« En ce qui concerne certains de nos partenaires, qu’ils soient traditionnels ou nouveaux, leur position sur le Sahara est ambiguë, Nous attendons qu’ils clarifient et revoient le fond de leur position de manière claire », a prévenu le monarque Cherif.

Ce dernier n’a pas précisé à quels pays son message était spécifiquement destiné.

Mais il a salué la position « fondamentale » des États-Unis – reconnaissant la « marocanité » du Sahara occidental sous la présidence de Donald Trump, une décision prise par son successeur Joe Biden.

Mohammed VI a également salué le recul de l’Espagne, et l’Allemagne, dans une moindre mesure, a soutenu « l’initiative d’autonomie » sous souveraineté du Maroc prônée par Rabat pour résoudre le conflit du Sahara occidental.

L’ancienne colonie espagnole, pour laquelle le Maroc et les séparatistes sahariens du Front Polisario se sont battus pendant des décennies, est considérée comme un « territoire non autonome » par les Nations unies.

Le Maroc, qui en contrôle 80 %, prône l’autonomie sous sa souveraineté exclusive, tandis que le Polisario, soutenu par l’Algérie, a appelé à un référendum sur l’autodétermination.

Mohammed VI a également détaillé la diaspora marocaine dans son discours, appelant à un renforcement institutionnel des liens entre « les Marocains du monde » et leur patrie, y compris avec « des centaines de milliers de juifs marocains » à l’étranger.

Le Maroc et Israël ont renoué leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, un processus entre un État juif et plusieurs États arabes, soutenu par Washington.

En retour, l’administration Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Environ 700 000 Israéliens d’origine marocaine entretiennent souvent des liens étroits avec leur pays d’origine.