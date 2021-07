Le Roi félicite Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple algérien.

Le Souverain souligne que le peuple marocain se joint au peuple algérien frère pour célébrer cette glorieuse occasion, se remémorant avec fierté la solidarité fraternelle et sincère qui a marqué leur lutte héroïque commune pour la liberté et et l’indépendance.

