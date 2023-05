Le roi Charles III a été officiellement couronné samedi à l’abbaye de Westminster à Londres lors d’une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité, huit mois après la mort d’Élisabeth II.

En froid avec la famille royale, le prince Harry, fils cadet de Charles III, est arrivé discrètement à l’abbaye de Westminster samedi pour la cérémonie du couronnement, où il a pris place avec ses cousines, non loin de son frère William.

Le palais a confirmé samedi qu’Harry et Andrew, frère du roi déjà privé d’engagement public, n’auraient aucun rôle officiel lors du couronnement.

Le duc de Sussex (Harry) et le duc d’York (Andrew) ne sont plus membres actifs de la famille royale, le premier depuis son départ volontaire au Etats-Unis avec son épouse Meghan en 2020, tandis que le second est tombé en disgrâce après des accusations d’agression sexuelle.

Salué par les invités sur son passage et entouré de dignitaires religieux, le roi se dirige, couronne sur la tête, vers la sortie de l’abbaye, suivi quelques mètres plus loin par son épouse.

Charles III réapparaît au moment où est entonné l’hymne God save the King dans l’abbaye de Westminster.

Après être descendus de leur trône, le roi et la reine entrent dans la chapelle St Edward, derrière le maître-autel, et se préparent pour la procession du couronnement, qui les ramènera à Buckingham Palace.

Avec Agences