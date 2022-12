Le Réseau des médias arabes et africains félicite le président Ghazouani

Le Réseau international des journalistes arabes et africains a félicité le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à l’occasion de la réception du prix « Distinguished Leadership » de l’American Academy of Achievement en reconnaissance de ses efforts dans le domaine du renforcement de la résilience aux changements climatiques et pour son rôle en matière de construction des capacités d’adaptation.

Le réseau a félicité également le président Ghazouani pour avoir été le premier président mauritanien à recevoir cette distinction, régulièrement attribué depuis des années par lAmerican Academy of Achievement, à des personnalités éminentes pour leurs efforts et initiatives pionnières dans les domaines des politiques publiques, des sciences, de la technologie et du sport.

Le réseau a exprimé par ailleurs ses sincères vœux au président pour le succès dans l’exercice de ses responsabilités et au peuple mauritanien pour davantage de progrès et de stabilité.

Le secrétaire général:

Mohamed Abderrahmane Ould Zoueine

Source: Essahraa