Le Représentant spécial Simão appelle à redoubler d’efforts pour mieux soutenir la région du Sahel.

Dakar, 26 octobre 2023 – Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão, a conclu hier une visite de travail de trois jours en Mauritanie. Cette visite avait pour objectif de renforcer le partenariat entre les Nations Unies et les autorités mauritaniennes et de participer à la 13eme réunion des envoyés spéciaux pour le Sahel qui s’est tenue du 24 au 25 octobre à Nouakchott, capitale de la Mauritanie.

Le Représentant spécial Simão, a été reçu en audience par S.E. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie et Président de la conférence des Chefs d’Etat du G5 Sahel. Il s’est également entretenu avec M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, et avec M. Éric Tiaré, Secrétaire exécutif du G5 Sahel.

Les discussions avec les autorités mauritaniennes ont porté sur les défis humanitaires, politiques et sécuritaires auxquels fait face la région du Sahel, et sur la nécessité de mieux coordonner les efforts des différents partenaires pour contribuer à la consolidation du développement, la sécurité et la paix. A cet égard, le Représentant spécial Simão a salué les autorités mauritaniennes pour l’accueil et le soutien des réfugiés et pour sa volonté indéfectible à jouer un rôle prépondérant dans la recherche de solutions aux défis qui impactent le développement, la paix et la sécurité au Sahel.

Lors de son intervention à la 13eme réunion des Envoyés spéciaux pour le Sahel dont le thème était consacré à « la centralité du Sahel dans les dynamiques globales », le Représentant spécial Simão a souligné l’urgence de redoubler les efforts pour mieux soutenir le G5-Sahel et les pays de la région du Sahel dans leur quête pour une stabilité et une paix durable dans un monde de plus en plus complexe.

Le Représentant spécial Simão a réitéré l’engagement de l’UNOWAS, en coordination avec ses partenaires régionaux et la communauté internationale, à continuer à apporter le soutien nécessaire pour contribuer à la consolidation de la paix et la prospérité au Sahel.

Source: unowas