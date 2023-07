Le projet GTA entre dans sa deuxième phase d’ici 2024.

Le projet GTA (Greater Tortue Ahmeyim) entre dans sa deuxième phase d’ici 2024.

Le Ministère mauritanien du Pétrole, des Mines et de l’énergie prévoit de démarrer la deuxième phase de ce projet en (2025), et prévoit son achèvement complet en (2027), selon le conseiller du secteur de l’exploration et de la production au ministère, en coopération avec le pays voisin Sénégal.

Dans le même temps, le taux d’achèvement du projet a atteint 90 % jusqu’à présent, et il est prévu que la fin du quatrième trimestre de cette année (2023) verra la production des premiers volumes de gaz.

Le projet de GNL (GTA) est situé à 120 kilomètres de la côte à une profondeur d’eau de 2 850 mètres, ce qui en fait l’un des projets sous-marins les plus profonds d’Afrique, selon un rapport examiné par la plateforme spécialisée dans l’énergie.

La première étape, actuellement en développement, exportera du gaz vers une unité flottante de stockage, de déchargement et de production située à environ 40 kilomètres du rivage ; le gaz sera traité et les liquides séparés avant d’être exporté vers des installations flottantes de gaz liquéfié situées à 10 kilomètres du rivage. Les observateurs s’attendent à ce que cette étape produise environ 2,3 millions de tonnes de gaz liquéfié par an une fois les opérations commencées.

« La Mauritanie vise également à passer de l’énergie bleue à l’énergie verte d’ici 2030, avec la promotion de projets prometteurs d’hydrogène vert parallèlement aux projets de gaz naturel », a-t-il déclaré.