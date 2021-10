Le procureur de la République ordonne une enquête sur les délits de trafic d’êtres humains, de drogue et d’armes à Tripoli

Le parquet a indiqué qu’Al-Siddiq Al-Sour avait auparavant ordonné, face aux accusés, des déductions, dans l’organisation d’opérations d’immigration illégale, de trafic d’êtres humains et de trafic de drogue à Tripoli.

Le bureau a indiqué, jeudi, que le procureur de la République a mis l’accent sur la poursuite de tous ceux qui prouvent le bien-fondé de leur implication dans les associations réglementant l’immigration illégale par terre, mer et air. Il a également souligné la poursuite de toute personne dont il est prouvé qu’elle est impliquée dans le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que dans le trafic d’êtres humains et d’armes à feu et de leurs pièces et composants.