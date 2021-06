Le Procureur de la République de Nouakchott Ouest annonce la saisie de plus de 1100 kg de cannabis

Le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott- Ouest, le magistrat Ahmed Abdallahi Moustapha, a déclaré que la police nationale, représentée par l’Office national de contrôle des drogues et substances psychotropes (ONCDSP), a récemment réussi à saisir 1100 kg de chanvre indien à Nouakchott.

Le Procureur a salué les efforts de la Police Nationale, qui ont permis d’infiltrer le gang qui était derrière l’introduction de tels poisons dans le pays et d’en empêcher la distribution.

Lors d’un point de presse vendredi matin au siège de l’Office à Nouakchott Ouest, il a ajouté que la saisie de ces quantités importantes de poison était le résultat d’une opération d’infiltration de la bande de criminels qui était derrière l’opération visant à faire entrer ces produits nocifs en Mauritanie, d’en connaître les tenants et aboutissants et de saisir les substances incriminées.

Il a précisé que ce point de presse s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement par le Parquet de l’opération de la police judiciaire, conformément aux directives du ministre de la Justice et du Procureur général près la Cour suprême, demandant d’éclairer l’opinion sur la saisie de ces produits à Nouakchott- Ouest.

Le Procureur de Nouakchott- Ouest a rappelé que l’opération était suivie par la police depuis le ramadan dernier lorsqu’un élément de la bande a été arrêté et la police a obtenu des renseignements sur la rentrée dans le pays d’une cargaison de drogue. Puis s’ensuivit une longue enquête, puis l’infiltration de la bande, pour connaitre l’itinéraire de la cargaison, son lieu de stockage, les parties concernées et le lieu de distribution. Puis, intervient l’arrestation de la personne responsable du stockage et la saisie d’une première quantité de Hashish de 357 kilogrammes et la poursuite de l’enquête pour tomber sur le stock principal de plus de 750 kg de hashish portant la quantité totale saisie de cette substance à environs 1100 kg. La bande de criminels constatant la vigilance de la police, a retardé la distribution du produit.

Face à cette action, le Procureur de la République de Nouakchott- Ouest a tenu à féliciter la police nationale et notamment l’Office national de contrôle des drogues et substances psychotropes pour cet effort qui a permis de mettre la main sur cette quantité considérable et sur les éléments de la bande impliquée dans son trafic.

Pour sa part, le commissaire El Hacen Moustapha Samba, patron de l’ONCDSP a indiqué que la saisie de cette cargaison de drogue et le démantèlement de la bande qui est à l’origine de son introduction en Mauritanie ne sont pas le fait du hasard mais le fruit d’un travail professionnel de longue haleine, qui a abouti finalement à mettre la main sur le gang et la cargaison précisant que la police est au service du pays et du citoyen et demandant à ce dernier de collaborer avec elle dans l’intérêt national et celui du citoyen lui-même.

Nouakchott, 25/06/2021