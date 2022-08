Le président Tebboune reçoit les condoléances de l’émir du Qatar pour les victimes des incendies

Algerie: Jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un télégramme de condoléances de l’émir de l’État du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour les victimes des incendies dans plusieurs États du pays.

» Son Altesse l’Emir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a adressé un télégramme de condoléances à son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne Démocratique Populaire fraternelle, pour les victimes des incendies qui se sont déclarés dans l’est du pays, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés », indique le télégramme .

Le président Tebboune reçoit les condoléances du président palestinien pour les victimes des incendies

Jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un télégramme de condoléances de son homologue palestinien, Mahmoud Abbas, pour les victimes des incendies dans certains Etats du pays.

« Le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a présenté ses condoléances au président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, pour les victimes des incendies qui ont englouti plusieurs Etats du nord-est », indique le câble .

« Nous suivons avec beaucoup d’inquiétude et de regret l’annonce du déclenchement d’incendies qui ravagent un certain nombre d’Etats du nord-est de l’Algérie frère, causant la mort et des blessés de dizaines de chers Algériens, et la destruction de centaines d’hectares de richesses forestières et de forêts, », a déclaré le président Abbas.

Le Président de l’Etat de Palestine a exprimé son entière solidarité avec l’Algérie dans cette affliction en déclarant : « Nous adressons à Votre Excellence et à travers vous à votre gouvernement et à votre peuple frère, ainsi qu’aux familles des honorables victimes, avec les plus hautes expressions de sincère condoléances et sympathie fraternelle Il vous inspire, ainsi qu’aux familles des victimes, patience et condoléances, et qu’il vous garde, l’Algérie et son peuple frère, dans la santé, la prospérité et la paix.