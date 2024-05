Le président se rend dans la capitale Tchadienne pour assister à l’investiture du président tchadien

Son Excellence le président de la République et président de l’Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a quitté la capitale Nouakchott mercredi matin, en direction de la capitale tchadienne N’Djamena, pour assister à la cérémonie d’investiture du Président tchadien élu Mohamat IDriss Deby.

Son Excellence le président de la République a été accueilli à l’Aéroport International de Nouakchott « Oum el Tounsi » par Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed laghdaf, le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Ethman, un certain nombre de membres du gouvernement, le chef d’état-major particulier du Président de la République, le directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott ouest et le vice-présidente de la région de Nouakchott.

Son Excellence le président de la République est accompagné d’une importante délégation comprenant :

– Son Excellence, le ministre chargé du Cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould Diay،

– Son Excellence, le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger, M. Mohamed Salem Ould Merzoug،

– S.E. notre Ambassadeur À N’Djamena M. Sidati Ould Cheikh Ahmed Aicha

– M. Sidi Mohamed Ould Ghaber, chargé de mission à la présidence de la République

– M. Hussein Ould Naji conseiller juridique à la présidence de la République

– Mme Aissata Daouda Diallo conseillère du président de la République

– M. El Hassan Ould Ahmed, Directeur Général des protocoles d’État