Le président réélu du Zimbabwe affirme avoir une démocratie. Mais des allégations de coups et de torture émergent…

Les avocats d’un conseiller d’un parti d’opposition au Zimbabwe affirment que lui et un de ses proches ont été enlevés, battus et battus par des inconnus lors d’une répression post-électorale suite à des critiques à l’encontre du président récemment réélu Emmerson Mnangagwa et de son parti au pouvoir, le ZANU-PF.

Par FARAI MUTSAKA

Associated Press 17 septembre 2023 02h31

Élection L’épreuve a pris fin lorsque les deux hommes ont été jetés nus près d’une rivière, selon les avocats.

Leur histoire n’est pas nouvelle dans ce pays sud-africain, qui a une longue histoire de violence et d’intimidation contre le parti d’opposition ZANU-PF pendant 43 ans de pouvoir.

Certains signes indiquent que le pays a déjà sombré dans une nouvelle ère d’oppression brutale, même si le président élu Emmerson Mnangagwa parle publiquement de « paix, amour, harmonie et tolérance ».

Derrière ces paroles douces, plus d’une douzaine de personnalités de l’opposition du CCC – des élus aux responsables et militants – ont été arrêtées par la police au cours des trois semaines qui ont suivi les élections, selon le parti. D’autres ont fait l’objet d’enlèvements violents.

« C’est le début d’un nouveau mandat et nous voyons des gens kidnappés et torturés, des maisons incendiées et des avocats arrêtés simplement parce qu’ils faisaient leur travail », a déclaré Doug Coltart, l’un des avocats de Nhende, lui-même arrêté .

« Cela ne fait que donner l’impression que nous allons assister à un nouvel effondrement de l’État de droit au Zimbabwe. »

Mnangagwa, un ancien guérillero connu sous le nom de « Crocodile », a remporté un second mandat présidentiel le mois dernier lors d’élections rejetées par le CCC comme étant entachées d’irrégularités et remises en question par les observateurs internationaux et régionaux qui ont évoqué une multitude de problèmes, notamment un climat de peur et intimidation.

Il semble qu’il s’agisse toujours d’un bastion au Zimbabwe, six ans après que le dirigeant notoirement autocratique Robert Mugabe ait été renversé par un coup d’État et remplacé par Mnangagwa en 2017.

Coltart et un autre avocat de Nhende, Tapiwa Muchineripi, ont été arrêtés et accusés d’entrave à la justice parce qu’ils avaient déclaré à la police qu’ils ne pouvaient pas interroger Nhende et sa parente Sanele Mkuhlani au sujet de leurs passages à tabac pendant qu’ils étaient sous sédation, ont-ils déclaré. Coltart n’est pas nouveau dans le harcèlement, ayant été arrêté par les autorités pour avoir fait son travail au moins quatre fois auparavant, mais il a déclaré que la dernière répression si peu de temps après les élections « n’augure rien de bon pour la phase suivante ».

Mnangagwa et son parti ont nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles ils auraient recours à la répression pour écraser la dissidence. Pourtant, le président, qui a eu 81 ans vendredi, a qualifié les affirmations de l’opposition de « bruit provenant de quelques petits gars » et a menacé d’emprisonner « quiconque veut être insensé et semer le chaos ».

L’affirmation souvent répétée de Mnangagwa selon laquelle le Zimbabwe est une démocratie mature sous son règne est considérée comme une façade par beaucoup, y compris par d’éminents groupes de défense des droits internationaux tels qu’Amnesty International et Human Rights Watch. Une image plus vraie de la politique zimbabwéenne pourrait être celle des blessures rouges et noires. et des lacérations cutanées visibles sur le dos et le bas des jambes de Nhende, résultat d’un coup porté avec un lourd fouet sjambok, ont indiqué ses avocats.

Nhende a raconté son expérience et a montré ses blessures dans une vidéo publiée par le CCC, le plus proche rival du ZANU-PF lors des élections.

« Ils nous battent, essayant d’extraire des informations sur nos projets post-électoraux », a déclaré Nhende dans la vidéo, au cours de laquelle il grimace de douleur en parlant.< /p>

La vue d’un élu montrant les blessures causées par un passage à tabac n’est pas rare au Zimbabwe.

Il y a plus de 15 ans, Morgan Tsvangirai, alors chef de l’opposition, a été photographié par les médias internationaux avec un visage enflé et gravement meurtri, un œil complètement fermé, après avoir été arrêté par la police sous l’ère Mugabe et roué de coups.

Peu de choses semblent avoir changé dans un pays qui offre un potentiel non exploité pour l’Afrique, compte tenu de ses riches terres agricoles, de ses ressources minérales qui comprennent les plus grands gisements de lithium du continent et de ses potentiels gisements de pétrole et de gaz.

La police a annoncé la semaine dernière une nouvelle série d’arrestations de personnalités de l’opposition, dont un député nouvellement élu du CCC, pour tentative de meurtre et dommages matériels malveillants pendant les élections. Le CCC affirme que deux de ses législateurs ont été récemment arrêtés. D’autres représentants ont été réélus le mois dernier alors qu’ils étaient en détention.

Le porte-parole du parti, Promise Mkwananzi, a quitté le pays après que la police a déclaré vouloir l’arrêter pour ne pas s’être présenté au tribunal en 2019 et l’a accusé d’agression et de dommages matériels. Gift Siziba, vice-président du CCC, a été arrêté pour incitation à la violence lors d’un match de football.

Amnesty a évoqué le cas d’un autre militant du CCC qui, selon elle, a été enlevé et torturé dans les jours qui ont suivi les élections.

Le CCC et les analystes affirment qu’il y a un net resserrement post-électoral maintenant que les observateurs internationaux sont partis.

« Toute cette répression post-électorale vise à étouffer l’opposition », a déclaré le commentateur politique zimbabwéen Rashuet Mukundu. « Ce que nous voyons maintenant est une indication qu’il n’y a pas de réforme. Les élections n’ont pas réussi à résoudre les problèmes de gouvernance du Zimbabwe, la répression est donc une tendance qui va probablement se poursuivre jusqu’aux prochaines élections. »

Après avoir rendu visite à Nhende et Mkuhlani à l’hôpital, le leader du CCC, Nelson Chamisa, qui a perdu contre Mnangangwa à l’élection présidentielle, a déclaré que son parti était assiégé et faisait face à des réactions négatives.

« Après la liberté de choix, on ne s’attend pas à la torture. C’était une élection truquée, une élection contestée, une élection entachée d’irrégularités. Mais au-delà de ça, vous torturez les gens pour quelle raison ? »

