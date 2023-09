Le Président mauritanien reçoit l’envoyé personnel du SG de l’ONU.

Le Président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a reçu, jeudi soir au Palais Présidentiel à Nouakchott, l’Envoyé Personnel du Secrétaire général des Nations Unies chargé du dossier du Sahara Occidental, M. Staffan de Mistura.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par l’Envoyé personnel du Secrétaire général dans la région depuis le début de ce mois. De Mistura s’est dit déterminé à « poursuivre les efforts et l’engagement pour faire avancer le processus de paix au Sahara occidental dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination ».

Il s’est rendu dans les territoires sahraouis occupés et a ensuite tenu des consultations séparées avec les deux parties en conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario avant de se rendre en Algérie et enfin en Mauritanie,en sa qualité d’observateur dans le processus mené par les Nations Unies.

L’entretien s’est déroulé en présence du Ministre chargé du Cabinet du Président de la République, M. Mokhtar Ould Djaye, de M. Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la Présidence de la République et de Mme Kinday Samba, par intérim Coordinatrice Résidente des Nations Unies et de M. Michael Kontah, Chef du Bureau de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies chargé du dossier du Sahara Occidental.