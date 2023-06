Le Président Ibrahim Ghali félicite le président mauritanien à l’occasion de l’Aïd al-Adha

Le président de la République ET secrétaire général du Front Polisario, M. Ibrahim Ghali a félicité son homologue mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour le bon augure de l’Aïd al-Adha..

Le Président Ibrahim Ghali a déclaré dans son message de félicitations, » en ce moment vertueux, le peuple sahraoui est heureux de célébrer avec son frère mauritanien, avec qui il entretient des relations et des liens distingués et solides fondés sur la fraternité, l’amitié et le bon voisinage ».

Soulignant sa détermination à renforcer et développer ces relations et liens, et il a réitéré sa pleine disponibilité à travailler ensemble afin de réaliser les aspirations de deux peuples et des peuples de la région dans la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité.

SPS