Le Président Ghazouani effectue une visite dans trois chantiers

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a effectué vendredi une visite surprise à trois importants projets.

Il s’agit des projets d’infrastructures en cours de réalisation à Nouakchott.

Parmi les lieux visités la nouvelle extension du bâtiment universitaire, l’Advanced Digital Data Center.

Il a visité aussi le projet d’échangeur d’El Hay Saken.

Le Président de la République s’est enquis de l’état d’avancement des travaux sur chacun des trois projets et de leur niveau d’avancement.

Il a souhaité connaître les raisons du retard dans les délais de mise en œuvre.

Ensuite, il a demandé à toutes les parties prenantes, à travers les départements concernés, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour traiter individuellement chaque cas des trois projets visités.

Soulignant qu’il respecter les délais et les normes de qualité prescrits et d’abandonner la manipulation des délais.

Il est à noter que lors de la réunion du conseil des ministres, le Président a instruit de suivre de plus près la mise en œuvre des projets.

Finalement, il a instruit de créer une cellule de suivi au sein de chaque département.

Au cours de cette réunion, il a demandé renforcer le contrôle des entreprises et d’accélérer les procédures de qualification et de Classification de celles-ci.

Le Président de la République était accompagné du ministre, son directeur de cabinet, M. Mokhtar Ould Djaye.

Avec AMI