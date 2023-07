Le Président félicite les mauritaniens à l’occasion du nouvel an

Le Président de la République félicite le peuple mauritanien à l’occasion du nouvel an de l’Hégire.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité, dans un tweet qu’il lui a adressé hier, le peuple mauritanien, à l’occasion du Nouvel An de l’Hégire.

Voici le texte du tweet : ”Je vous adresse à tous mes félicitations à l’occasion du Nouvel An de l’Hégire. Tout en rappelant ce que représente l’émigration du Prophète (Paix et Salut sur Lui) à Médine comme symbole et valeurs dont nous nous inspirons et tirons les leçons de la persévérance, de la patience, du sacrifice pour édifier un État où prévaut la justice et qui jouit de la sécurité et la prospérité”.