Le Président et le vice-président de la CENI prêtent serment.

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), M. Dah Ould Abdeljelil, et son vice-président, M. Mohamed Lemine Ould Dahi, ont prêté serment, mardi au siège du Conseil constitutionnel à Nouakchott, en présence des membres de ce conseil, sous la présidence de M. Diallo Mamadou Bathia, son président.

Le président du Conseil constitutionnel a appelé le président de la Commission électorale nationale indépendante et son vice-président à prêter le serment dont le texte suit : « Je jure par Allah Tout-Puissant, d’accomplir fidèlement et pleinement mes devoirs, et de les exercer en toute impartialité, dans le respect des lois de la République Islamique de Mauritanie ».

Après la prestation de serment, le Président du Conseil constitutionnel a évoqué la loi portant organisation de la Commission électorale nationale indépendante, notamment l’article 10 qui stipule que les membres du comité directeur prêtent serment devant le Conseil constitutionnel, et en application de la loi, le président et le vice-président du comité directeur de le CENI ont prêté serment aujourd’hui.

Il a ajouté que le comité est issu de consultations avec les partis politiques et qu’il est une institution électorale importante, rappelant que les membres, après avoir prêté serment, ne représentent plus les partis politiques, mais plutôt tous les Mauritaniens, soulignant que le Conseil constitutionnel restera un partenaire de la Commission électorale nationale indépendante.