Le président du parti Insaf tient une conférence de presse et commente la situation actuelle du dépouillement des résultats électoraux.

Rapide info avait l’intention de faire participer vendredi son chroniqueur Bettar pour couvrir la conférence de M. Mohamed Maelainine Ould Eyih, président du parti El Insaf, mais, pour des raisons sécuritaires, il n’a pas été invité. Pourtant, Bettar n’est pas du tout celui d’Aqmi !

Au cours de cette conférence, M. Mohamed Maelainine Ould Eyih a donné un aperçu du processus de vote pour les élections législatives, régionales et municipales de 2023 soulignant la préoccupation du parti pour le scrutin. Les observations et conclusions les plus importantes, et comment le parti en est le plus affecté, et comment l’électeur mauritanien exprime son attachement au parti et aux projets de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Après la présentation, le président du parti a répondu aux questions des journalistes présents à la conférence, soulignant que la direction du parti attendait des résultats plus équitables que ceux annoncés jusqu’à présent, fondés sur sa confiance dans le niveau d’attachement du peuple mauritanien au programme de Son Excellence le président de la République.

Les Mauritaniens s’étaient rendus aux urnes samedi dernier pour élire des députés, maires et conseils régionaux.