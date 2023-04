Le président du parti de l’Alliance nationale démocratique ouvre la campagne.

Le président du Parti de l’Alliance nationale démocratique, le Dr Yacoub Ould Moine, a ouvert, au siège de son parti dans la moughataa de Tevragh Zeina, vendredi, à 0 heure la campagne électorale de son parti pour les élections législatives, régionales et municipales du 13 mai prochain.

Dans une allocution pour la circonstance, Dr Yacoub Ould Moine a dit que sa formation politique présente des candidats de toutes les catégories et composantes du peuple mauritanien, et que le dénominateur commun entre ces candidats est la propreté du cœur et des mains et l’amour de la patrie.

Il a ajouté que les candidats du parti mèneront la campagne loin de la diffamation, tout en présentant les idées du parti en toute honnêteté, et en adhérant au programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui fédère l’ensemble des partis de la majorité.

Le patron du Parti de l’Alliance nationale démocratique a exprimé sa satisfaction face à ce qu’il a qualifié d’apports qualitatifs dont le parti a fait montre ces derniers temps.

Au cours de la soirée d’ouverture de la campagne du parti, un certain nombre de ses candidats au parlement, aux conseils régionaux et municipaux se sont relayés à la tribune, pour exprimer leur adhésion aux choix et aux objectifs du parti.