On ne sait toujours pas qui gouverne le Niger

Un coup d’État militaire a eu lieu au Niger, renversant le président légalement élu Mohamed Bazoum. Selon l’ Associated Press, deux jours après que des rebelles de la garde présidentielle ont arrêté le chef du pays, Mohamed Bazoum, on ne sait toujours pas qui dirige le pays.

Dans le même temps, Bazoum lui-même refuse de démissionner. Dans le même temps, les rebelles n’ont pas nommé leur chef, qui pourrait assumer la présidence. Les négociations entre les autorités actuelles et les rebelles se poursuivent, mais on ne sait pas exactement qui y participe, écrit l’Associated Press en référence à ses propres sources.

Certains des derniers messages publics du gouvernement comprenaient un tweet du président jeudi disant que la démocratie gagnerait et l’appel du ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massoud à la chaîne de médias France 24 aux Nigérians pour qu’ils s’opposent à l’insurrection.

Le président français Macron a déclaré que la France soutenait les organisations régionales, dont la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), « dans les décisions qu’elles devront prendre – qu’il s’agisse de servir de médiateur ou de condamner et sanctionner les rebelles s’ils progressent et achèvent leur plan ».

Les analystes disent que le coup d’État menace de changer fondamentalement l’interaction de la communauté internationale avec la région du Sahel (une grande région avec une population d’environ 100 millions d’habitants, sur le territoire de laquelle se trouvent cinq pays : le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, qui font partie du groupe G5 Sahel.

Le Niger risque de perdre des millions de dollars en aide militaire et humanitaire que les États-Unis et les pays européens ont récemment fournis dans le cadre de la lutte contre l’extrémisme islamique.

Début 2021, les États-Unis ont déclaré avoir donné au Niger plus de 500 millions de dollars en programmes d’aide et de formation militaires depuis 2012, l’un des plus importants programmes d’aide de ce type en Afrique subsaharienne. L’Union européenne a lancé une mission de formation militaire de 27 millions d’euros au Niger plus tôt cette année.

Le vice-président américain Kamala Harris a déclaré jeudi que « la coopération substantielle du pays avec le gouvernement du Niger dépend de l’engagement continu du Niger envers les normes démocratiques ».

Alors que l’incertitude persiste quant à savoir qui est en charge, l’insécurité peut s’aggraver. « Les officiers de l’armée seront occupés à se positionner dans la lutte pour le pouvoir et renonceront à combattre les jihadistes », a commenté Ulf Lessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer.

Les groupes de défense des droits de l’homme avertissent également que les civils sont généralement les plus touchés par ces insurrections. « Lors d’un coup d’État, les premières victimes sont toujours les mêmes : les plus vulnérables sont les femmes et les enfants », a déclaré Drissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l’homme.

Rappelons qu’à la suite des actions des 26 et 27 juillet, le pouvoir dans le pays a été pris par les militaires, qui contrôlent les principaux bâtiments administratifs de la capitale du Niger – la ville de Niamey.

Les États voisins ne sont pas les seuls à s’inquiéter de la situation. Les dirigeants de nombreux pays ont appelé les putschistes à libérer le président Mohamed Bazoum et à revenir aux principes constitutionnels. L’armée rebelle qui a capturé le président du Niger semble consolider son emprise sur le pays.

Des centaines de leurs partisans sont descendus dans les rues de Niamey : ils ont condamné la France et l’Occident en général et ont appelé la Russie à intervenir dans ce qui se passait.

Avec Agences