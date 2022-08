Le Président du Conseil Régional de Nouakchott à la cérémonie d’ouverture de la Semaine Africaine du Climat à Libreville

Mme Fatimetou Mint Abdel Malik, présidente du conseil régional de Nouakchott et présidente de l’Union des villes et collectivités locales d’Afrique, a assisté lundi à Libreville (Gabon) à la cérémonie d’ouverture de la semaine africaine du climat en prélude au sommet COP 27 en Égypte en novembre prochain.

La cérémonie était présidée par le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, et a réuni plusieurs ministres africains, des représentants des agences des Nations unies traitant des questions climatiques et la communauté africaine locale.

Les intervenants ont convenu des dangers posés par le changement climatique et de leur intérêt à mettre en œuvre des stratégies issues de la théorie au profit des personnes touchées par le changement climatique.

A l’issue de la cérémonie, Mme Fatimetou Myint Abdel Malik a présidé un forum organisé par les villes et collectivités territoriales sur les initiatives pour accompagner les citadins face au changement climatique en Afrique et renforcer la résilience des villes et des collectivités desservies. Dans son allocution, le Président de l’Union Africaine des Cités et Gouvernements Locaux a plaidé pour une action commune visant à trouver des solutions aux vulnérabilités urbaines, ce qui est de l’avis des élus locaux, l’élaboration des pistes et a souligné que sans mise en œuvre elle ne peut être atteinte.

Le président du conseil régional de Nouakchott a également participé à une table ronde avec des ministres et des représentants d’organisations internationales pour faire le bilan de la période précédente et élaborer un plan crédible à présenter lors du prochain sommet de Sharm Sheikh.