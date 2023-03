Le président de l’UNPM appelle les hommes d’affaires qataris à investir en Mauritanie

Le président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, s’est entretenu, dimanche à Doha, avec Son Excellence Cheikh Khalifa bin Jassim Al Thani, président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar.

L’entretien a été l’occasion pour le Président de l’UNPM de passer en revue les diverses et attractives opportunités d’investissements en Mauritanie et les perspectives prometteuses de l’économie, ainsi que l’importance du partenariat entre les acteurs économiques tant au Qatar qu’en Mauritanie, appelant au renforcement de ce partenariat et à la multiplication des échanges entre les deux parties.

Le Président de l’UNPM a également mis en exergue le rôle de son organisation dans le développement économique et social en cours dans le pays.

À son tour, le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar a souligné le rôle de développement que joue la Chambre de commerce au Qatar, notant l’importance du partenariat avec les opérateurs économiques en Mauritanie dans le cadre du développement et de l’intégration économique arabe.

À l’issue de la rencontre, le président de l’UNPM a appelé les hommes d’affaires du Qatar à se rendre en Mauritanie pour examiner de près les opportunités d’investissement prometteuses et travailler au renforcement du partenariat et des échanges avec leurs homologues mauritaniens.