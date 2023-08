Le président de l’Union Nationale de Employeurs de Mauritanie, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed s’engage à fournir des emplois aux jeunes chômeurs pour les aider à construire leur avenir et par souci de sécurité et de stabilité de son pays.

M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed a ajouté qu’il signera une convention avec le ministère de l’Emploi et de la formation pour la création d’un institut de formation professionnelle qui permettra aux jeunes d’acquérir des compétences techniques et commerciales.

Par ailleurs, le président de l’Union nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) a reçu, jeudi dernier à Nouakchott, l’ambassadeur britannique en Mauritanie, SEM. Colin Willis.

Les deux parties ont examiné les occasions de coopération entre les employeurs mauritaniens et britanniques, et les moyens de renforcer les opportunités d’échange entre les secteurs privés des deux pays.