Le Président de l’UA inaugure le monument du défunt Président tanzanien Nyerere.

Son Excellence le Président de la République, Président en exercice de l’Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accompagné de la Présidente de la République fédérale de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, du Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), et du Président de la Commission de l’Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a supervisé dimanche matin au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, la cérémonie de dévoilement de la statue du monument du défunt président tanzanien Julius Nyerere, considéré comme l’un des plus éminents dirigeants africains défenseurs de l’unité africaine et le plus opposé à la présence coloniale sur le continent africain.

Grâce à sa sagesse politique, Nyerere a réussi à unifier les régions du Tanganyika et de Zanzibar, qui deviendront plus tard la République fédérale de Tanzanie en 1964, et a joué un rôle de pionnier dans le soutien aux mouvements de libération sur le continent africain.

L’Union africaine a décidé au plus haut niveau de lui dédier cet honneur, dont la cérémonie a été présidée aujourd’hui par Son Excellence le Président de la République, Président en exercice de l’Union africaine, au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba.

