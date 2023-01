Le Président de l’Assemblée nationale, Cheikh Ahmed BAYA décore des citoyens d’excellence

Le Président de l’assemblée nationale, Cheikh Ahmed BAYA a le mercredi 18 janvier 2023, suite à la commémoration de la date anniversaire de notre indépendance, décoré des citoyens qui se sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette cérémonie de décoration a été marquée par une séance solennelle de remise de médailles.

Parmi les récipiendaires, le président de l’assemblée nationale, Cheikh Ahmed BAYA a remis la médaille d’honneur Chinguitty aux différentes personnalités dont M. SidiMoctar Yahya N’diaye, M. Souleymane Baba Cheikh Sidiya, M. Hamoud Ahmedou et M. Rachid Salah.

La médaille d’excellence a été décerné à M. Sidi Ahmed Mohamed El Hacen, M. El VadilSidaty, M. Boubacar Messoud, M. Mohamed Baba Fall Mohamed et M. Mohamed Lemine El Vadil.

La médaille d’honneur de la culture et des sciences a été attribuée à M. El Khalil Nahwi, M. Moctar Sagho, M. Mohamed Weissat, M. Sy Mohamed El Emine, Mme Mouna El HadramiSaleck et Sédoum Ely Ayde.

Certains employés de l’assemblée nationale ont aussi été décorés pour de bons et loyaux services au titre de médaille d’honneur par le Président. Il s’agit notamment de M. Sidi Ahmed Saleck, M. Sidi Enemine, M. Ethman Camara, M. Ely Jihid et M. Abdoul Guidel.

En effet, l’institution respectable que le président Cheikh Ahmed BAYA dirige a connu plusieurs présidents qui se sont succédés depuis notre accession à l’indépendance.

Plusieurs réformes ont été engagées par le parlement suite à la modernisation de cette institution. Le président de l‘assemblée nationale, Cheikh Ahmed BAYA, figure emblématique, charismatique, travailleur infatigable a opté, depuis son accession dans cette auguste institution pour un renouveau, en opérant des bonds qualitatifs sous son magistère. L’homme est un visionnaire émérite et n’hésite jamais de mettre en pratique ses idées de concert avec les députés qui lui prêtent une oreille attentive.

La réalisation du nouveau siège de l’assemblée nationale, flambant neuf, abritant toutes les commodités en est une parfaite illustration. Chaque député est conforté d’un bureau bien équipé qui lui permet de travailler en dehors même des séances plénières et autres réunions de commission. Le personnel administratif n’est pas en reste.

L’assemblée nationale connait une bouffé d’oxygène et un renouveau qui fait qu’aujourd’hui, toutes les grandes institutions qui officient en Mauritanie rivalisent d’ardeurs pour être reçu en audience par le maitre des lieux. La collaboration avec les partenaires s’intensifie et plusieurs activités ont marqué cette législature à travers des groupes d’amitié et de coopération. La chaine de télévision parlementaire a été une innovation majeure en ce qu’elle permet à l’opinion nationale et même au-delà de nos frontières de suivre en direct tous les débats portant sur les séances plénières. Le volet social n’est pas en reste. Le Président Cheikh Ahmed BAYA porte une attention particulière à son personnel administratif en leur apportant un soutien multiforme conformément à la réglementation en vigueur.

Cette législature tire à sa fin avec un bilan plus qu’élogieux de cette mandature. La nation lui doit reconnaissance et gratitude pour ses bons et loyaux services rendus.

La Direction coopération-Protocole et communication

Assemblée nationale.

Source: initiativesnews.com