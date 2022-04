Le Président de la République tient une réunion avec les représentants des collectivités régionales

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu, jeudi après-midi, au palais présidentiel à Nouakchott, une réunion regroupant des représentants de différentes collectivités régionales, quatre personnalités désignées par le Président de la République en raison de leur compétence en la matière et les départements ministériels dont les attributions se recoupent avec les collectivités régionales.

C’est ainsi que les ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation, des finances, de l’Education nationale, de la Santé, des mines et de l’Energie, de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, et de l’Hydraulique, ont pris part à la rencontre, de même que les personnalités désignées, en l’occurrence Dah Ould Abdel Jalil, Mohamed El Hady Massina, Isselmou Ould Mohamed et Cheikh Ould Maata.

Les représentants des collectivités présents à la réunion sont :

– Issa Coulibaly (président de Conseil régional)

– Khattar Ould Cheikh Ahmed (président de Conseil régional)

– Sid Ahmed Ould Hmeimed (maire)

– El Alya Mint Menkouss (maire)

– Mohamed Ould Biha (maire)

– Bamba Ould Daramane (maire)

– Sy Adama (maire)

– Mohamed Ould Ahmed Challa (maire)

– Sghaïr Ould Haimdoune (maire)

– Ahmed Ould Sid Ahmed Yaghoub (maire)

– Ahmed Zeidane Ould Mohamed Mahmoud (maire)

– Mohamed Lemine Ould Chouaib (maire)

– Bacra Gandéga (maire)

– El Ghassem Ould Beillal (maire)

– Bouya Ould Abass (maire)