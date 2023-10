Le Président de la République supervise le lancement du nouveau site Internet de la SPS

Chahid El-Hafedh, 12 oct 2023 (SPS) Le président de la République, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a supervisé mercredi le lancement du site Internet de l’Agence de presse sahraouie (Sahara Press Service- sigle en anglais- (SPS) dans sa nouvelle apparence, http : //new.spsrasd.info à la veille de la célébration du quarante-huitième anniversaire de l’unité nationale.

La cérémonie s’est déroulé en présence du membre du Secrétariat national, responsable du Secrétariat de la recherche, de l’information et des études, Mme Maalouma Larbas ; le Ministre de l’Information, M. Hamada Salma, la Conseillère à la Présidence de la République chargée de l’Information et du Monde Arabe, Mme Nana Labat Al-Rashid ; le président de la commission des affaires étrangères, des médias et de la législation auprès du Conseil national, et le personnel de l’agence de presse sahraouie.

Le site Internet, dans sa nouvelle forme, vise à s’adapter aux nouvelles technologies dans le domaine médiatique à travers des sites Internet qui transmettent quotidiennement des informations, afin que ses nouvelles fonctionnalités soient conformes aux exigences de la presse écrite.

Le site Web permet également au journaliste de mettre à jour les informations de manière flexible, précise et de qualité grâce aux nouvelles modifications.

Pour rappel, le président de la République avait effectué une visite d’inspection au siège de l’Agence de presse sahraouie en août dernier et a donné ses instructions sur la nécessité de mettre à jour le site Internet de l’agence et définir les principales préoccupations et des obstacles qui entravent le travail des journalistes.

SPS