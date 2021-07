Le Président de la République sera à Rosso ce lundi 05 juillet

Partir des problèmes vers les solutions et non l’inverse.

Le Président de la République sera à Rosso ce lundi 05 juillet avec un objectif clair. Aller sur le terrain pour comprendre les problèmes des populations et engager de nouveaux programmes d’investissements publics et de développement de la région de Trarza.

Il veut changer de paradigme, partir des problèmes avec le feedback du terrain, en recueillant la voix des citoyens, l’analyser pour ensuite donner instructions aux Ministères et autorités administratives locales, de les résoudre rapidement et dans un cadre transparent.

Une suite logique de ses engagements d’être un Président qui sera proche de son peuple pour une gouvernance de proximité et une territorialisation soutenue des politiques publiques, afin d’asseoir l’équité sociale et consolider le développement durable des territoires. Cela en parfaite adéquation avec le Programme Prioritaire Élargi du Président (ProPEP) pour une prise en compte des besoins, aspirations et préoccupations légitimes des populations.

Rosso vous souhaite la bienvenue SE le Président de la République Mohamed Ould Ghazouani.

Mohameden Fall