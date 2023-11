Le Président de la République s’entretient avec le Président tchadien

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a eu, ce samedi à Ryad (Royaume d’Arabie), un entretien en tête à tête avec le Président tchadien, Son Excellence M. Mohamed Idriss Débi portant sur le renforcement des relations bilatérales et les questions régionales et Internationales.

Cete entrevue intervient en marge des travaux du sommet saoudo-africain, sous le slogan “Partenariat fructueux” et du sommet extraordinaire arabo-islamique, qui s’ouvre aujourd’hui samedi à Riyad qui s’inscrivent dans le cadre de l’unification des efforts afin d’aboutir à une position unifiée qui exprime une volonté commune face aux développements dangereux et sans précédent dans la bande de Gaza et des territoires palestiniens, position qui nécessite l’unité arabe et islamique pour y faire face et contenir leurs répercussions.