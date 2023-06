Le président de la République s’entretient au téléphone avec le président des Émirats arabes unis

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Président de la République, a eu mardi matin un contact téléphonique avec son frère, Son Altesse Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis. Le chef d’Etat et Son Altesse Royale ont échangé des félicitations à l’occasion de l‘Aïd al-Adha.

Son Excellence le Président de la République a transmis à Son Altesse Royale Frère l’affection et les sentiments de considération de la République Islamique de Mauritanie pour les dirigeants, le gouvernement et le peuple des Emirats Arabes Unis.

Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur intérêt indéfectible à poursuivre les efforts visant à diversifier les relations de coopération fructueuses entre les deux pays et à renforcer l’amitié et la fraternité entre les peuples frères des deux pays.

Les relations entre Nouakchott et Abou Dhabi se sont renforcées ces dernières années, notamment dans le domaine militaire, puisque les EAU ont financé la construction de plusieurs installations militaires en Mauritanie, dont une école de défense à Nouakchott, dont la mission est de former des officiers militaires de ces cinq pays du G5 Sahel .



En 2020, Ould Cheikh Ghazouani s’est rendu aux Émirats arabes unis, sa première visite dans un pays arabe depuis son élection en juin 2019.