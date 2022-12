Le Président de la République se rend à Washington.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott, dimanche soir à destination Washington , la capitale des États-Unis pour participer aux travaux du sommet des dirigeants États-Unis–Afrique du 13 au 15 décembre 2022 à Washington.

Le président Biden se réjouit d’accueillir le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington, D.C. Il soulignera l’importance que les États-Unis accordent à la collaboration avec l’Afrique pour relever les défis et les opportunités les plus pressants du monde, et l’engagement de l’administration Biden à revigorer les alliances et les partenariats mondiaux. Le sommet renforcera les relations avec les partenaires africains sur la base du respect mutuel, des intérêts et des valeurs partagés.

Le Président Ghazouani a été salué à son départ de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les deux ministres conseillères à la Présidence de la République, les ministres de la Justice et de la Défense nationale, le chef d’Etat-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott ouest et la présidente du Conseil régional de Nouakchott.

Une importante délégation accompagne le Président à Washington

Au cours de ce voyage le Président de la République est accompagné d’une importante délégation comprenant:

– Mme Mariem Mint Dah, Première dame,

– MM.- Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur,

– Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs,

– Abdesselam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie,

– Mme Lalia Camara, ministre de l’Environnement et du développement durable,

– M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du Président de la République,

– Mme Cissé Mint Cheikh Ould Boida, ambassadrice de Mauritanie à Washington,

– MM. – Ahmed Ould Bah dit H’Meida, conseiller à la Présidence de la République,

– Ahmed Ould Bahini, Chargé de mission à la Présidence de la République,

– El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat.