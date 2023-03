Le Président de la République se rend à Doha.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté, samedi matin, Nouakchott à destination de Doha (Qatar), afin de participer au Cinquième Sommet des Nations Unies sur les Pays les Moins Avancés (PMA).

A son départ de l’Aéroport International de Nouakchott-Oumtounsy, Son Excellence le Président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, la ministre Conseillère à la Présidence de la République, les ministres des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, de l’Intérieur et de la Décentralisation, le chef d’état-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de Cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et le vice-Président de la région de Nouakchott.

Au cours de ce voyage, le Président de la République est accompagné d’une importante délégation comprenant MM :

– Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs ;

– Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie ;

– Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de Cabinet du Président de la République ;

– Mohamed Ould Mohamedou, Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Mauritanie à Doha ;

– Sidi Ould Mohamed Laghdhaf, Représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies ;

– Ahmed Ould Baha, dit Hmeida, conseiller à la présidence de la République ;

– Yahya Ould Kebd, chargé de mission à la Présidence de la République ;

– Saleh Ould Dehmach, chargé de mission à la Présidence de la République ;

– El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat ;

Le Président de la République est accompagné également d’une délégation d’hommes d’affaires conduite par M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM)