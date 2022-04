Le Président de la République rencontre les opérateurs économiques

Président de la République

le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a souligné que la situation actuelle est caractérisée par des crises internationales qui ont touché des pays à potentiel énorme et ont rencontré de grandes difficultés à faire face à leurs répercussions limitées, notant que cette situation est un résultat naturel de l’inefficacité des politiques étatiques et cette réalité devrait être la principale motivation pour faire passer notre pays au rang des pays développés.

En ce qui concerne les efforts de l’État pour atténuer les effets de ces crises, Son Excellence a déclaré qu’un vaste programme de transferts financiers a été lancé qui a inclus 396 000 familles et a coûté plus de 7 milliards et 440 millions d’anciens ouguiyas, et que l’État s’est occupé de l’eau. et des factures d’électricité pour les familles pauvres à Nouakchott pendant une période de deux mois et en milieu rural pendant un an. Au total, ce qui a coûté 310 millions MRU, bénéficiant à 2055 collectivités rurales et 192 mille familles en milieu urbain, en plus des exonérations fiscales pour certaines activités économiques, notamment dans le secteur non tertiaire et pour les denrées alimentaires pendant une certaine période, qui a coûté 586 millions MRU.

Son Excellence le Président a également souligné l’importance du rôle des acteurs économiques dans le développement économique, soulignant sa confiance que ce secteur remplira pleinement le rôle qui lui est confié, soulignant que des circonstances exceptionnelles exigent que la marge bénéficiaire requise soit inférieure à le cas des conditions normales.

Son Excellence a appelé les hommes d’affaires et les acteurs économiques nationaux à s’engager dans une initiative visant à atteindre l’autosuffisance de notre pays, exprimant la volonté du gouvernement de former un comité de haut niveau pour suivre la mise en œuvre de ces projets très importants.

Le discours de Son Excellence le Président de la République est intervenu lors d’une rencontre avec les acteurs économiques, organisée ce jeudi, au Palais des Congrès de Nouakchott, sous le slogan « Pour une Mauritanie productive… nous renforçons le partenariat entre le public et le secteur privé. »