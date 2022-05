Le Président de la République rencontre à Abu Dhabi son homologue français qui a du cactus dans le jardin

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a rencontré, aujourd’hui dimanche, à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), son homologue français, Son Excellence Emmanuel Macron.

La rencontre a permis, rapporte AMI, d’aborder les relations de coopération existant entre les deux pays amis et les voies et moyens de les renforcer davantage, comme ont été évoquées les questions d’intérêt commun.

Ont pris part à cette entrevue, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed et SEM. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rare, ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie à Abu Dhabi

Rien n’a filtré de l’entretien mais sans nul doute outre le soutien apporté à Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, il a été question aussi de la situation sécuritaire dans la région du Sahel.

Son Excellence Emmanuel Macron semble avoir, dit-on, du cactus dans le jardin et pour cause les peuples africains manifestent de plus en plus le sentiment anti-français en raison d’une politique française mal perçue depuis le départ de » Papa Hollande », conséquence logique de la révision des accords de coopération tels que en RCA, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad_ bientôt.