Le Président de la République reçoit une délégation malienne

Le Président de la République reçoit une délégation ministérielle malienne.

Nous attendons à ce que le Président de la République continuera à nous prodiguer, en tant que jeunes frères, ses conseils pour travailler ensemble, travailler avec la région et avec l`ensemble de nos partenaires », a conclu le ministre malien des Affaires étrangères.

A sa sortie d`audience, le ministre malien des Affaires étrangères s`est dit très honoré d`être reçu par Son Excellence, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani.

Au plan sécuritaire, il a réitéré la volonté de la République du Mali de maintenir la relation et la coopération avec la Mauritanie sur les questions de la paix et de la sécurité, qui sont des questions essentielles pour créer et partager la prospérité.

Il a ajouté que ses collègues et lui-même sont porteurs d`un message de Son Excellence le Colonel Assimi Goita, président de la transition, Chef de l`Etat du Mali.

L’audience s’est déroulée, côté mauritanien, en présence des ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M.Mohamed Salem Ould Merzoug, de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, du ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi et du ministre de l’Equipement et des Transports, M.El Moctar Ahmed El Yedali, en plus du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismaêl Ould Cheikh et de l’ambassadeur de Mauritanie au Mali, M. Ahmedou Ould Ahmedou.

Du côté malien , l’entrevue s’est déroulée en présence du Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mme Dembéle Madina Sissoko Ministre des transports et des infrastructures, de M. Alousseni SANOU, ministre de l’Économie et des Finances et de M. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que de l’ambassadeur du Mali à Nouakchott, SEM. Mohamed Diabassé.

