Le Président de la République reçoit les lettres de créance de sept nouveaux ambassadeurs.

Son Excellence le président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a reçu mardi, au Palais

présidentiel à Nouakchott, les Lettres de Créances de 7 nouveaux Ambassadeurs accrédités par leurs pays

respectifs auprès de la République islamique de Mauritanie. Il s’agit précisément de :

-S.E.Mme Laura Botta, en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République

d’Italie auprès de la République Islamique de Mauritanie.

-Son Excellence Naresh Kumar, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République

de l’Inde auprès de la République Islamique de Mauritanie.

-Mme Carmen Bregta, en sa qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas auprès de la République Islamique de Mauritanie.

-Son Excellence Saidou Mika, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République

du Burkina Faso auprès de la République Islamique de Mauritanie.

-Juan Batista Arias Palacio, en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la République bolivarienne du Venezuela auprès de la République islamique de Mauritanie.

-Son Excellence, Anna Jankovic, en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire

de la République d’Autriche auprès de la République Islamique de Mauritanie.

– Son Excellence,Yingan Yoon, en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la République de Corée auprès de la République Islamique de Mauritanie.

Relations d’amitié et de coopération

Chacun de ces sept ambassadeurs a mis à profit la cérémonie de remise de ses Lettres de Créances

au président de la République pour se réjouir de la qualité des relations d’amitié et de coopération

entre son pays et le nôtre et, fit état de sa détermination à approfondir la coopération entre les deux nations. C’est le cas par exemple du nouvel Ambassadeur Mme Laura Botta de la République d’Italie

auprès de la République Islamique de Mauritanie, qui, dans l’allocution faite devant le président

de la République, a souligné sa satisfaction pour l’accueil qui lui a été réservé par le président de

la République, Président en exercice de l’Union Africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, auquel

elle a eu l’honneur de présenter ses lettres de créance.

Le nouvel Ambassadeur en a profité pour présenter tous les souhaits et l’expression de l’amitié du président

de la République italienne, M. Sergio Mattarella, de la présidente du Conseil des ministres, Mme Giorgia Meloni et bien entendu de son ministre des Affaires Etrangères. M. le Président a constaté, dit-elle, que les relations entre la Mauritanie et l’Italie sont à présent

excellentes et que les deux pays œuvrent ensemble pour la paix, la sécurité et la stabilité dans tous

les forums internationaux, y compris le G7.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Mokhtar Diay, ministre chargé du cabinet du Président

de la République, de M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération

et des Mauritaniens de l’extérieur, de M. Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence

de la République, et de M. Mohamed Al Hanchi Al Ketab, ambassadeur, directeur général de la coopération

bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.