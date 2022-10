Le Président de la République reçoit les lettres de créance de l’ambassadrice roumaine

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu mardi au Palais présidentiel à Nouakchott, les lettres de créance de SEMme Maria Ciobanu, en sa qualité d’ambassadrice Extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Roumanie, auprès de la République Islamique de Mauritanie.

A l’issue de la remise des lettres de créance, le Président de la République a reçu en audience la diplomatie roumaine en présence de M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur.

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, l’ambassadrice roumaine s’est dite honorée de cette rencontre, au cours de laquelle elle a souhaité au président de la République et au peuple mauritanien bonne santé et bonheur, relevant que les deux pays entretiennent de bonnes relations depuis 57 ans, et qu’elle est très heureuse d’avoir eu à rencontrer de nombreux Mauritaniens qui ont fait leurs études en Roumanie et qui l’ont très bien accueillie, ce qui donne à ces relations une dimension humaine très importante.

Maria Ciobanu a souligné qu’elle accordera une attention particulière au développement de la coopération économique entre les deux pays, d’autant plus que la Mauritanie dispose de potentialités économiques prometteuses.

La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence de MM:

Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur; ;Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de Cabinet du Président de la République ; Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence de la République, Mohamed El Hanchi El Kettab, ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur.