Le Président de la République reçoit les lettres de créance de l’ambassadeur du Pakistan

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, a reçu mardi au Palais présidentiel à Nouakchott, les lettres de créance de Son Excellence Dr. Muhammad Tariq, en sa qualité d’ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique du Pakistan, auprès de la République Islamique de Mauritanie.

Après avoir reçu les lettres de créance, le Président de la République a accordé au diplomate pakistanais une audience en présence de M. Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur.

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’Information à l’issue de l’audience, l’ambassadeur pakistanais a déclaré que la Mauritanie et le Pakistan entretiennent de bonnes relations, qu’il œuvrera à consolider et développer vers des horizons plus larges, notamment dans les domaines économique et commercial.

L’ambassadeur, qui arrive en Mauritanie pour la première fois, a dit avoir remarqué le succès de la Mauritanie dans la réforme, le développement et l’ouverture de son économie et sa capacité à accomplir de grandes réalisations.

La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence de MM:

– Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur,

– Ismail Ould Cheikh Ahmed, directeur de Cabinet du Président de la République ;

– Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence de la République ;

– Mohamed El Hanchi El Kettab, ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur.