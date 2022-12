Le Président de la République reçoit la présidente -directrice générale de la Millennium Challenge Corporation.

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, vendredi matin à Washington, Mme Alice P. Albright, présidente-directrice générale de la Millennium Challenge Corporation.

Au cours de la rencontre, la présidente de l’établissement de la Millennium Challenge Corporation a fourni au Président de la République un document attestant le lancement officiel du programme de coopération entre la Mauritanie et cette institution.

L’adoption du programme de coopération entre la Mauritanie et cette institution constitue un acquis majeur pour notre pays, qui n’a jamais bénéficié des interventions de cette institution, qui finance des projets de développement dans plusieurs pays.

La rencontre s’est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs et du Pétrole, de l’Energie et des Mines, MM. Mohamed Salem Ould Merzoug, Ousmane Mamoudou Kane et Abdessalam Ould Mohamed Saleh et le directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et l’ ambassadrice de Mauritanie à Washington, SE. Mme Cissé Mint Cheikh Ould Boyda.