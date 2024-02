Le président de la République reçoit d’un message écrit de son homologue algérien.

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a reçu une message écrit de Son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République Algérienne démocratique et populaire.

Cela est intervenu lors de la réception donnée par le président de la République vendredi au palais présidentiel à Nouakchott, Son Excellence Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, envoyé spécial du Président algérien.

Après l’entretien, le responsable algérien a fait la déclaration suivante à l’Agence d’information mauritanienne :

‘’Tout d’abord, je voudrais exprimer mes plus profonds remerciements, mon appréciation et ma gratitude à Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour l’accueil qu’il m’a réservé et pour les entretiens très fructueux que j’ai eus avec Son Excellence ce matin.

Je voudrais, également, exprimer mon grand plaisir d’être dans ce pays frère et cher, dont nous sommes fiers des liens solides qui nous unissent depuis belle lurette, et dont les ramifications couvrent pratiquement tous les domaines d’intérêt commun.

Je suis venu aujourd’hui en tant qu’envoyé spécial porteur d’un message de Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune à son frère, Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dirigeants de nos deux pays frères, qui partagent l’ambition commune de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et de les élever au plus haut niveau.

Les deux hommes sont, également, unis par leur ferme volonté de faire tout ce qui contribue à l’instauration de la sécurité et de la stabilité dans notre région et dans notre voisinage régional.

La rencontre que j’ai eue avec Son Excellence a été une occasion précieuse de réaffirmer l’importance qu’attachent nos deux dirigeants à la communication et à la coordination à tous les niveaux, ainsi que leur satisfaction quant aux résultats tangibles et significatifs obtenus sur la voie de la consolidation des relations algéro-mauritaniennes dans toutes leurs dimensions.

Avec confiance et optimisme, je peux affirmer avec que ces relations sont actuellement dans leurs phases historiques les plus avancées et les plus dynamiques, en particulier, dans le contexte des projets d’intégration que le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont convenus.

Bien entendu, le projet stratégique de construction de la route terrestre Zouerate – Tindouf est au premier rang de ces projets.

Bien entendu, il existe d’autres projets qui ne sont pas moins importants que cette route, comme l’achèvement des deux passages frontaliers, l’inauguration de la première banque algérienne installée en Mauritanie et la première exposition permanente de produits algériens dans ce pays frère.

D’autres projets sont au cœur de l’attention directe portée à la dimension humaine et sociale des relations algéro-mauritaniennes, des projets qui concernent des domaines qui bénéficieront rapidement et sûrement aux citoyens, comme la santé et la formation professionnelle en particulier.

Autant nous sommes fiers de ce changement qualitatif des relations de coopération et de partenariat entre nos deux pays frères, autant nous partageons la même profonde préoccupation face aux tensions qui nous entourent et aux développements dangereux s’agissant de la cause palestinienne.

Dans ce contexte, et sur la base des positions de principe et des orientations identiques partagées par nos deux pays frères, et en tant que citoyens de stabilité et de sécurité dans une région devenue un titre d’instabilité et d’insécurité, l’Algérie et la Mauritanie intensifieront leurs efforts conjoints pour influencer positivement le cours des évènements au profit des pays et des peuples de la région.

En conclusion, je renouvelle mes remerciements et ma reconnaissance à Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de m’avoir accordé de son temps précieux et pour le message de fraternité et d’affection qu’il m’a remis pour le transmettre à son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune.

À la fin de la déclaration, le Ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a adressé ses plus chaleureuses félicitations à l’équipe nationale “Mourabitounes” pour les merveilleux niveaux atteints par le football mauritanien, notant que la performance de l’équipe nationale en finale de la Coupe d’Afrique des Nations « a réchauffé le cœur malgré son élimination de la Coupe d’Afrique des Nations, nos sincères félicitations pour le merveilleux niveau que le football mauritanien a atteint, et nous n’avons aucun reproche à vous faire ».

La réunion s’est tenue en présence de S.E. le ministre chargé du Cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould Diay, S.E. le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug l’ambassadeur d’Algérie accrédité en Mauritanie, S.E. M. Mohamed Ben Attou, et M. Idriss Larache, conseiller au Ministère algérien des Affaires étrangères.