Le Président de la République participe à un déjeuner offert par le Chancelier allemand.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé mardi après-midi, à l’invitation du Chancelier allemand Olaf Scholz, à un déjeuner offert par ce dernier au siège de la délégation permanente de la République fédérale d’Allemagne aux Nations Unies à New York.

Cette rencontre a été consacrée à la discussion de questions telles que le renforcement de la représentation du continent africain au sein du G20, l’alignement des institutions financières sur les défis majeurs, en plus du renforcement de la coopération multilatérale et de la réforme de l’Organisation des Nations Unies pour la rendre plus efficace pour faire face aux défis et aux répercussions des conflits mondiaux.

A ce déjeuner ont participé, outre Son Excellence le Président de la République, le ministre chargé du cabinet de la Présidence de la République, M. Mokhtar Ould Diay.