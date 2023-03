Le Président de la République offre un somptueux Iftar.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Elm Ghazouani et son épouse Dr Mariem Mint Dah, a offert, dimanche soir au Palais présidentiel à Nouakchott, un somptueux Iftar en l’honneur des présidents des formations politiques nationales, des Imams, des représentants de la société civile et d’un certain nombre des habitants des différentes moughataas des 3 wilayas de Nouakchott.

Ont assisté à l’Iftar, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les deux ministres conseillères à la Présidence de la République, les membres du Gouvernement et le Directeur de Cabinet du Président de la République.

Ont assisté en outre à l’Iftar les trois walis de Nouakchott, des dirigeants militaires et sécuritaires, les conseillers et les chargés de missions à la Présidence de la République et au Premier ministère, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations et des institutions internationales accrédités en Mauritanie.

Au cours de cette rencontre, des imams ont présenté des conférences qui ont axé sur les vertus du mois béni du Ramadan et les hautes valeurs qu’il offre ainsi que sur le comportement que doit suivre le musulman, conformément aux nobles valeurs que dicte l’école du Ramadan.

C’est ainsi que M. Mohamed El Moctar Ould M’Balla a présenté la première conférence dans la quelle il a axé sur les vertus du mois béni du Ramadan et le comportement que doit suivre le musulman au cours de ce mois.

Il a en outre passé en revue les versets du Saint Coran et les Hadiths du prophète qui recommandent la justice et le bien, soulignant que la justice doit être appliquée à partir de la gestion de la petite famille jusqu’à la gestion et la direction des affaires publiques.

Il a appelé tous les musulmans à se rappeler toujours qu’ils seront interrogés par Allah sur leurs agissements.

La deuxième conférence a été donnée par M. Mohamed Fadel Ould Mohamed Lemine qui a axé sur les versets du Saint Coran et des Hadiths du Prophète qui appellent à la soumission à Allah, à son Prophète et ceux qui ont à charge les affaires publiques, insistant sur la nécessité pour les musulmans de collaborer avec les dirigeants dans l’intérêt général de la Nation.

De son côté, M. Ahmed Ould Neiny a insisté sur les vertus de l’assistance au pauvres durant le mois bénis du Ramadan.

Au final, M. Bouna Oumar Ly a parlé de l’école du Ramadan et de ce qu’elle offre comme solidarité et entraide.