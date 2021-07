Le Président de la République félicite le peuple mauritanien à l’occasion de la fête d’El Al Adha

Nouakchott, 21/07/2021

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité, jeudi soir, le peuple mauritanien à l’occasion de la fête bénie d’El Al Adha.

Dans un tweet pour la circonstance, le Président de la République a écrit: « A l’occasion de la fête bénie d’El Adha, je vous adresse, chers citoyens, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux.

J’implore Allah Le Tout Puissant de nous faire vivre et de faire vivre toute la Oumma islamique cette journée bénie dans le bonheur, la sécurité et l’épanouissement », et de libérer l’humanité entière de la pandémie de Coronavirus.

Bonne et heureuse fête».