Le président de la République et son homologue sénégalais supervisent la signature de plusieurs accords de coopération

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouany, et son illustre invité sénégalais, Son Excellence M. Macky Sall, ont supervisé, ce lundi après-midi au Palais présidentiel de Nouakchott, la signature d’un ensemble d’accords de coopération entre les deux pays.

Ces accords qui ont été signés à l’occasion de la visite d’amitié et de travail que Son Excellence M. Macky Sall effectue dans notre pays couvrent les domaines de la justice, de l’environnement, des équipements et des transports.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Mme Aissata Tall Sall, ont signé quatre accords dans le domaine de la justice portant sur :

-La coopération judiciaire dans le domaine pénal

-La coopération judiciaire dans les domaines civil et commercial

-L’extradition de personnes recherchées dans les deux pays

Ils ont également signé un accord dans le domaine de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’haimid, et son homologue sénégalais, M. Mansour Faye, ont signé un accord relatif au transport terrestre entre les deux pays.

Le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, M. Dy Ould Zein, et son homologue sénégalais, M. Alioune Ndoye, ont également signé un accord de coopération dans le domaine de la pêche et de la pisciculture.

Les différents accords ont été signés en présence des membres des deux délégations accompagnatrices.

Nouakchott, 12/07/2021