Le Président de la République est arrivé à Rome pour participer au sommet italo-africain

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est

arrivé dimanche soir à Rome pour participer au sommet italo-africain.

Il a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international de Rome par le ministre des Affaires

étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, l’ambassadeur

de Mauritanie en Italie, SEM Mohamed Mahmoud Ould Dahi, délégué permanent auprès des organisations

internationales établies à Rome , l’attaché militaire dans notre ambassade et le personnel de cette dernière.

Plus de 50 délégations africaines participent à ce sommet italo-africain, en plus de dirigeants européens

et de représentants d’organisations internationales qui se réuniront durant deux jours pour discuter

et échanger les vues sur le plan stratégique présenté par le gouvernement italien visant à réévaluer

la méthode de coopération à l’égard du continent africain .

Le Président de la République est accompagné d’une importante délégation comprenant MM.:

1– Dr Mariem Vadel Dah, Première Dame

2– Moctar Ould Diay, ministre chargé du cabinet du Président de la République

3– Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur

4– Mohamed Mahmoud Ould Dahi, ambassadeur de notre pays à Rome

5– El Hacen Ould Ahmed, directeur général du Protocole d’Etat.

