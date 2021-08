Le Président de la République donne le coup d’envoi des travaux d’aménagement de deux places publiques à Nouakchott

Nouakchott, 04/08/2021

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé, mercredi, la première pierre du projet d’aménagement de deux places publiques, l’une au Ksar et la seconde à Tevragh-Zeina, wilaya de Nouakchott Ouest.

Les travaux sont confiés à l’Etablissement d’Exécution des Travaux Réalisés en Matériaux locaux (ETR-ML).

Sur place, le Président de la République à suivi des explications sur les différents aspects du projet, les moyens, produits et équipements utilisés dans l’exécution ; explications présentées par le directeur général de l’ETR-ML, M. Mohamed Lemine Ould Khatry.

Un film documentaire sur les deux places et leurs caractéristiques séduisantes a été présenté au Président de la République pour l’occasion.

La place Ibn Abass, située au Kasr, est d’une superficie de 11000 m2, dont 300 m2 d’espaces verts, 1100 m2 réservés au parking, 3 fontaines et 8 pulvérisateurs.

La place comporte un amphithéâtre intégré qui servira de plateforme pour les festivals, ainsi qu’un espace de loisirs adjacent à la fontaine d’eau et un mur de béton qui servira d’écran pour la projection d’événements nationaux et les discours officiels, ainsi que les installations publiques.

Quant à la place publique de Tevragh-Zeina, elle est d’une superficie de 12000 m2 dont 1500m2 d’espaces verts, 2000 m2 réservés au parking, 1 fontaine de 100m2 et d’autres espaces.

Dans son discours pour l’occasion, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, a mis en exergue l’intérêt qu’accorde le Président de la République à la modernisation du domaine urbain dans nos différentes villes et son attention particulière à la modernisation des infrastructures qui soutiennent la croissance dans divers domaines.

Il a ajouté que son département se penche actuellement sur la préparation des appels d’offres pour la construction de trois hôpitaux à Tidjikja, Aleg et Aïoun et d’un autre hôpital Mère et enfant, en plus de l’extension du centre hospitalier de Nouakchott, de la construction de sièges pour tous les conseils régionaux à l’échelle nationale et la réhabilitions de vingt-huit écoles dans des zones exposées aux inondations.

Au plan urbain, le ministre a annoncé le lancement prochain du schéma urbain des chefs-lieux de nos wilayas, en plus de la mise au point du plan urbain de Nouakchott.

Pour sa part, le maire du Ksar, M. Mohamed Saleck Ould Oumar, a précisé que la place Ibn Abass est un ajout qualitatif à l’espace public et un lieu de détente et de loisirs pour les habitants de la capitale, surtout les enfants et les jeunes.

Notons que l’ETR-ML a assure la gestion et l’exploitation artisanales ou industrielles des carrières de production de matériaux locaux de construction, l’exécution de tous les travaux réalisés en matériaux locaux notamment en pierre et en argile ainsi que la commercialisation de ces matériaux, l’organisation et la mise en œuvre de de formations dans le domaine de matériaux locaux de construction ou d’activités connexes et l’expertise, le contrôle de qualité et le suivi des travaux réalisés en pierre et en argile.