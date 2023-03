Le Président de la République décrète la dissolution de l’Assemblée Nationale

Dans un décret publié lundi 13 mars, le présidentde la République, Mohamed Ould El-Ghazouani a dissous le parlement.

Nous avons entendu de sources médiatiques que l’objectif est de préparer les élections législatives et locales qui se tiendront le 13 mai.

« Le Président de la République, après consultation du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale, et vu l’article 31 (nouveau) de la Constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017, décrète la dissolution l’Assemblée Nationale« , ont déclaré les autorités mauritaniennes dans un communiqué paru dans l’Agence mauritanienne d’information (AMI) .