Le Président de la République à la 7e Édition du FISO.

« Maremo Sonenko, khe Bismille » ainsi Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est adressé, pour saluer, en dialecte soninké, les masses qui ont afflué cet après-midi vers le stade olympique à sa rencontre et, pour écouter son discours solennel.

Les messages ouverts, rassurants et prometteurs du Président de la République sont bien arrivés à bon escient, aux destinataires, que ce soit dans les tribunes du stade olympique et/ou partout ailleurs à travers le pays, auprès d’une opinion publique nationale qui en a soif.

Le verdict a été prononcé : Notre diversité culturelle est notre vraie richesse. Elle représente un levier fort véhiculant notre volonté de vivre ensemble et, un gage de notre unité nationale qui reste au-dessus de toute autre considération.

Voici l’intégralité de ce discours :

«Je voudrais signifier aux délégations des pays frères, aux représentants de la diaspora Soninké, combien j’apprécie hautement leur engagement culturel et leur patience dans l’organisation de ce grand rendez-vous de la culture. La Culture, et c’est une évidence, concourt fortement au développement économique, sociale et politique des États. C’est à travers elle que l’identité de la continuité historique des sociétés humaines acquiert sens et valeur. C’est pourquoi, la Mauritanie est et restera toujours activement solidaire de toute initiative contribuant à la préservation, au développement et à la promotion du brassage et de la diversité culturelle.

Ainsi, nous avons fait de la promotion de notre diversité culturelle un axe majeur de notre gouvernance sociale politique et culturel. Cela est aisément visible dans la réforme de notre système éducatif en cours de mise œuvre. Un système éducatif qui assoit les bases d’une école républicaine et inscrit l’enseignement de nos langues nationale dans le cursus scolaire afin de renforcer les échanges culturels entre les différentes composantes de notre tissu social

Convaincu que le présent festival contribuera significativement à la promotion de la culture Soninké, et plus globalement, à l’enracinement de la diversité culturelle, je vous souhaite plein succès et déclare ouverte sa septième Édition.

Je vous remercie

February 22 Nouakchott Mauritania 🇲🇷 FISO Festival International Soninke Opening ceremony. Maremou soninkho xa bissimillah. كلمة الرئيس الجمهورية باللغة السوننكية pic.twitter.com/5kY87BVrFN — Abdah ❁ (@Abdah_Abdah) February 22, 2023