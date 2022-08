Le président de la HAPA s’entretient avec l’ambassadeur de Chine

Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA), M. EL Houssein Ould Meddou, a reçu dans son bureau ce mardi, SEM. Li Baijun, ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie.

Au cours de l’entrevue, le président de la HAPA a fait un exposé sur la mission assignée à son institution et les activités qu’elle mène dans le domaine de la régulation et le développement du secteur des médias, ainsi que les transformations que connaît l’autorité à la lumière de la réforme lancée par les pouvoirs publics après la formation du Comité de réforme du secteur des médias et suite à l’approbation par l’Assemblée nationale du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi instituant la HAPA.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de diversifier et d’élargir la coopération dans les domaines liés à la formation des journalistes et à la régulation des médias. Elles ont également évoqué les moyens de renforcement des liens bilatéraux dans ces domaines.

L’ambassadeur de Chine a également apprécié la qualité des relations profondes entre les deux pays, le soutien permanent de la Mauritanie à la Chine et le soutien continu de la Chine au développement en Mauritanie, soulignant l’importance d’élargir ces relations pour inclure la consolidation de coopération entre les acteurs médiatiques des deux pays en termes de formation, de promotion et de partenariat.

A l’issue de la rencontre, l’ambassadeur de Chine s’est rendu au Centre de contrôle et de suivi de la HAPA où il a reçu des explications sur le fonctionnement du centre.

La réunion s’est déroulée en présence de M. Lagdhaf Ould Khaye, secrétaire général de la HAPA, et de M. Sy Mamoudou, membre de son Conseil.

AMI